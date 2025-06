USD1

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

MenoUSD1

PozíciaNo.44

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0006%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)14.10%

Počet coinov v obehu2,176,592,011

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka2,176,592,011

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.0147221909224569,2025-05-12

Najnižšia cena0.990972014891515,2025-04-16

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

