UNI

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

MenoUNI

PozíciaNo.29

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0011%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)85.45%

Počet coinov v obehu628,688,836.71

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum44.9740635,2021-05-03

Najnižšia cena0.418997551386,2020-09-17

Verejný blockchainETH

ÚvodUniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.