UBX

UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network.

MenoUBX

PozíciaNo.2522

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu45,558,153,243

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000,000

Rýchlosť obehu0.0455%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.00514115,2021-04-10

Najnižšia cena0.000003536515612984,2025-05-02

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

