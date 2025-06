TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

MenoTWT

PozíciaNo.151

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.60%

Počet coinov v obehu416,649,900

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka999,668,148

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2020-04-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.7177649227203773,2022-12-11

Najnižšia cena0.00647761834255,2020-07-31

Verejný blockchainBSC

ÚvodTrust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.