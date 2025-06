TUBES

The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols.

MenoTUBES

PozíciaNo.8429

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu39,000,000

Celková ponuka39,000,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3.5120072983704493,2024-12-06

Najnižšia cena0.22999102299813068,2025-05-22

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

