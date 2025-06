TTM

Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services.

MenoTTM

PozíciaNo.2569

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu80,638,601

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka996,200,000

Rýchlosť obehu0.0806%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.05069818223710805,2023-10-19

Najnižšia cena0.002211006898964172,2025-05-27

Verejný blockchainBSC

