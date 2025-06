TRX

TRON: Decentralizácia webu TRON sa zaväzuje k vytvoreniu infraštruktúry pre skutočne decentralizovaný internet. Protokol TRON je jeden z najväčších blockchainových operačných systémov na svete, ktorý ponúka škálovateľnosť, vysokú dostupnosť a podporu vysokovýkonných výpočtov (HTC), ktoré slúžia ako základ pre všetky decentralizované aplikácie v ekosystéme TRON. Taktiež poskytuje lepšiu kompatibilitu pre Ethereum smart kontrakty prostredníctvom inovatívnej, plug-and-play platformy pre smart kontrakty. Od 24. júla 2018 TRON získal spoločnosť BitTorrent Inc., ktorá je internetovou technologickou spoločnosťou so sídlom vo Washingtone. Navrhuje distribuované technológie, ktoré účinne škálujú, udržiavajú inteligenciu na okraji a udržiavajú tvorcov a spotrebiteľov pod kontrolou ich obsahu a údajov. Mesačne viac ako 170 miliónov ľudí používa produkty vyvinuté spoločnosťou BitTorrent Inc. Jej protokoly sa denne pohybujú až na 40 % celosvetovej internetovej prevádzky. Teraz TRON je jeden z najväčších blockchainových operačných systémov na svete s viac ako 100M používateľmi.

MenoTRX

PozíciaNo.9

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0077%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.52%

Počet coinov v obehu94,865,662,915.16382

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka94,865,649,898.02332

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2017-07-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.0015 USDT

Celkové maximum0.44067471530141733,2024-12-03

Najnižšia cena0.001091259997338057,2017-09-15

Verejný blockchainTRX

ÚvodTRON: Decentralizácia webu TRON sa zaväzuje k vytvoreniu infraštruktúry pre skutočne decentralizovaný internet. Protokol TRON je jeden z najväčších blockchainových operačných systémov na svete, ktorý ponúka škálovateľnosť, vysokú dostupnosť a podporu vysokovýkonných výpočtov (HTC), ktoré slúžia ako základ pre všetky decentralizované aplikácie v ekosystéme TRON. Taktiež poskytuje lepšiu kompatibilitu pre Ethereum smart kontrakty prostredníctvom inovatívnej, plug-and-play platformy pre smart kontrakty. Od 24. júla 2018 TRON získal spoločnosť BitTorrent Inc., ktorá je internetovou technologickou spoločnosťou so sídlom vo Washingtone. Navrhuje distribuované technológie, ktoré účinne škálujú, udržiavajú inteligenciu na okraji a udržiavajú tvorcov a spotrebiteľov pod kontrolou ich obsahu a údajov. Mesačne viac ako 170 miliónov ľudí používa produkty vyvinuté spoločnosťou BitTorrent Inc. Jej protokoly sa denne pohybujú až na 40 % celosvetovej internetovej prevádzky. Teraz TRON je jeden z najväčších blockchainových operačných systémov na svete s viac ako 100M používateľmi.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.