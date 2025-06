TRVL

Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

PozíciaNo.1436

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.07%

Počet coinov v obehu416,648,589.4343652

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0.4166%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.5575970830693988,2021-11-28

Najnižšia cena0.005121316692487361,2025-04-17

Verejný blockchainETH

