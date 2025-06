TRU

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

MenoTRU

PozíciaNo.554

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.63%

Počet coinov v obehu1,294,461,864.3459923

Max. počet coinov v obehu1,450,000,000

Celková ponuka1,309,311,872.2046723

Rýchlosť obehu0.8927%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.03732783,2021-08-12

Najnižšia cena0.025795502967566726,2025-04-09

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

