Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

PozíciaNo.1122

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.07%

Počet coinov v obehu324,751,779

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0.3247%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.270659390167043,2024-05-22

Najnižšia cena0.011471080997112174,2025-03-11

Verejný blockchainETH

