TOX is a decentralized traffic platform based on web3, dedicated to reshaping the value creation and distribution model of the digital world. TOX advocates "TO X", which means "the path to infinite possibilities", and provides users and developers with a broad space for innovation. TOX adopts the DAO governance model, combines AI technology to improve decision-making efficiency, achieves complete community autonomy, and closely connects users and projects through a unique task system to enable ecological growth and prosperity. TOX focuses on value reconstruction of user sovereignty and boundless interconnection, helping to build a truly open, shared, and prosperous Web3 ecosystem.

PozíciaNo.4397

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka1,175,693,397.89

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.29917447601183117,2023-07-05

Najnižšia cena0.000124985293008165,2025-05-30

Verejný blockchainBSC

