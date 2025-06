TOSHI

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

MenoTOSHI

PozíciaNo.179

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu408,069,300,000

Max. počet coinov v obehu420,690,000,000

Celková ponuka420,690,000,000

Rýchlosť obehu0.97%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.002272608699207585,2025-01-26

Najnižšia cena0.000000007906195303,2023-10-09

Verejný blockchainBASE

ÚvodToshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.