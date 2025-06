TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

MenoTORN

PozíciaNo.537

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.87%

Počet coinov v obehu5,258,163.71109587

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka9,999,997.526815

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum437.41273213,2021-02-13

Najnižšia cena1.3085467209410526,2024-01-10

Verejný blockchainETH

ÚvodTorn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.