Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

PozíciaNo.727

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,15%

Počet coinov v obehu5 819 796 356,8134

Max. počet coinov v obehu10 000 000 000

Celková ponuka6 705 273 236,4849

Rýchlosť obehu0.5819%

Dátum vydania2021-04-06 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.91971723,2021-04-14

Najnižšia cena0.003733067102829057,2025-04-07

Verejný blockchainBSC

