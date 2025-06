TJRM

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

MenoTJRM

PozíciaNo.1203

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.11%

Počet coinov v obehu639,999,462.0483377

Max. počet coinov v obehu750,000,000

Celková ponuka749,999,462.0483377

Rýchlosť obehu0.8533%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.13684820134656278,2025-01-31

Najnižšia cena0.009265320733761516,2025-05-31

Verejný blockchainSOL

