"IN" is a multiplayer online role-playing game with a "match-three" combat system, built on APTOS blockchain technology and NFT technology.Players will have to create each item of equipment themselves, and in the future they will get the chance to exchange these items in the game auction.

PozíciaNo.2855

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,13%

Počet coinov v obehu20 777 488

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka99 826 613,9

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.3708550940972726,2023-12-11

Najnižšia cena0.002230548376591918,2025-05-02

Verejný blockchainAPTOS

Sektor

Sociálne siete

