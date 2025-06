THL

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

PozíciaNo.1269

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.25%

Počet coinov v obehu49,015,380

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka99,811,473

Rýchlosť obehu0.4901%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3.165408301267496,2024-03-21

Najnižšia cena0.09373217415438741,2025-04-18

Verejný blockchainAPTOS

