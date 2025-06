THG

Thetan Arena is an e-sport game based on Blockchain technology. You can gather your friends, form a team, battle with others and earn token rewards with just your skills. Thetan Arena's gameplay is designed to revolve around the combination of your personal skills and teamwork.

PozíciaNo.2535

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.07%

Počet coinov v obehu113,584,953.66

Max. počet coinov v obehu420,000,000

Celková ponuka420,000,000

Rýchlosť obehu0.2704%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum21.18915738963124,2021-11-25

Najnižšia cena0.001616878076598232,2025-05-31

Verejný blockchainBSC

