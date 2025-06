THE

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

PozíciaNo.754

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)8.61%

Počet coinov v obehu101,091,114.5763149

Max. počet coinov v obehu326,120,291

Celková ponuka253,162,568.87612066

Rýchlosť obehu0.3099%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum4.10318040169636,2024-11-27

Najnižšia cena0.07220387483514598,2023-10-18

Verejný blockchainBSC

