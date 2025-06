TET

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

MenoTET

PozíciaNo.1164

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.97%

Počet coinov v obehu7,958,776.61088405

Max. počet coinov v obehu10,000,000

Celková ponuka10,000,000

Rýchlosť obehu0.7958%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum45.24342090893949,2024-01-07

Najnižšia cena0.959225254152092,2025-04-07

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

