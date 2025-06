TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

MenoTARA

PozíciaNo.872

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.01%

Počet coinov v obehu5,390,824,315

Max. počet coinov v obehu12,000,000,000

Celková ponuka10,761,589,596

Rýchlosť obehu0.4492%

Dátum vydania2021-03-19 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.07728197,2021-03-22

Najnižšia cena0.000591558231188284,2022-12-24

Verejný blockchainTARA

Sektor

Sociálne siete

