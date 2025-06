TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

MenoTAO

PozíciaNo.30

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0011%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3,127.92%

Počet coinov v obehu8,757,487

Max. počet coinov v obehu21,000,000

Celková ponuka8,757,487

Rýchlosť obehu0.417%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum767.6796797200545,2024-04-11

Najnižšia cena30.40095531468245,2023-05-14

Verejný blockchainTAO

