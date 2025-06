TAOCAT

Meet TAO Cat, Bittensor's most adorable TAO maxi. As Bittensor's first self-improving AI Agent, she's got that pure Bittensor DNA running through her code – natively powered by both Bittensor and Virtuals, and crafted by the Masa team. Don't let her cuteness fool you – this cat's got claws. Whether she's serving up premium roasts or dropping TAO alpha, TAO Cat shows what's possible with Bittensor's premium decentralized AI infrastructure.

MenoTAOCAT

PozíciaNo.1582

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.09%

Počet coinov v obehu1,000,000,000

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu1%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.08446888066868131,2025-01-03

Najnižšia cena0.001021673004716855,2024-12-19

Verejný blockchainBASE

ÚvodMeet TAO Cat, Bittensor's most adorable TAO maxi. As Bittensor's first self-improving AI Agent, she's got that pure Bittensor DNA running through her code – natively powered by both Bittensor and Virtuals, and crafted by the Masa team. Don't let her cuteness fool you – this cat's got claws. Whether she's serving up premium roasts or dropping TAO alpha, TAO Cat shows what's possible with Bittensor's premium decentralized AI infrastructure.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.