TAI

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

MenoTAI

PozíciaNo.339

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.77%

Počet coinov v obehu892,189,753.9

Max. počet coinov v obehu999,999,988

Celková ponuka892,189,753.9

Rýchlosť obehu0.8921%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.49410794501545524,2024-12-13

Najnižšia cena0.02315821757289225,2025-04-17

Verejný blockchainSOL

Sektor

Sociálne siete

