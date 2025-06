SYN

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

MenoSYN

PozíciaNo.671

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)5.97%

Počet coinov v obehu185,037,218.77337542

Max. počet coinov v obehu250,000,000

Celková ponuka199,451,864.21583053

Rýchlosť obehu0.7401%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum5.014042221515074,2021-10-23

Najnižšia cena0.12041202923860995,2025-04-07

Verejný blockchainETH

ÚvodSynapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.