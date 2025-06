SYNC

Welcome to Syncus, a revolutionary treasury-backed DeFi protocol designed to be the cornerstone of a new economic system on zkSync.

MenoSYNC

PozíciaNo.2554

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu4,196,784,753.8700767

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka4,304,762,550.44943

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.08287140849487842,2024-03-10

Najnižšia cena0.000018343249486473,2025-05-26

Verejný blockchainETH

ÚvodWelcome to Syncus, a revolutionary treasury-backed DeFi protocol designed to be the cornerstone of a new economic system on zkSync.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.