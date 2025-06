SXT

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

MenoSXT

PozíciaNo.279

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.55%

Počet coinov v obehu1,400,000,000

Max. počet coinov v obehu5,000,000,000

Celková ponuka5,000,000,000

Rýchlosť obehu0.28%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.1868671285494208,2025-05-08

Najnižšia cena0.09414748636832596,2025-05-31

Verejný blockchainETH

