SWEAT

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

MenoSWEAT

PozíciaNo.761

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.04%

Počet coinov v obehu7,118,843,827.41

Max. počet coinov v obehu21,867,346,500.41

Celková ponuka21,152,377,098.298

Rýchlosť obehu0.3255%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.09348826436965357,2022-09-14

Najnižšia cena0.003296681784294795,2025-05-31

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

