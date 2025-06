SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

MenoSUN

PozíciaNo.143

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.15%

Počet coinov v obehu19,260,892,885.92874

Max. počet coinov v obehu19,900,730,000

Celková ponuka19,900,730,000

Rýchlosť obehu0.9678%

Dátum vydania2020-09-11 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.05435516929972846,2021-10-20

Najnižšia cena0.0046319555547312,2022-11-14

Verejný blockchainTRX

ÚvodSUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.