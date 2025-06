STEEM

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

MenoSTEEM

PozíciaNo.434

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,72%

Počet coinov v obehu514 596 490,986

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka514 596 490,986

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2016-03-24 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum8.574419975280762,2018-01-03

Najnižšia cena0.0691922977566719,2017-03-10

Verejný blockchainSTEEM

ÚvodSteem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.