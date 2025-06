SPIZ

SPACE-iZ is an ecosystem of apps designed as an equitable and fairer alternative to current service platforms such as food delivery, ride-hailing and property rental, all powered by a single wallet.

MenoSPIZ

PozíciaNo.6687

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu300,000,000

Celková ponuka300,000,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.04033196,2021-08-18

Najnižšia cena0.00003000616386691,2024-11-16

Verejný blockchainETH

ÚvodSPACE-iZ is an ecosystem of apps designed as an equitable and fairer alternative to current service platforms such as food delivery, ride-hailing and property rental, all powered by a single wallet.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.