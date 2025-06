SOV

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

PozíciaNo.1077

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,30%

Počet coinov v obehu60 209 049,68625496

Max. počet coinov v obehu100 000 000

Celková ponuka100 000 000

Rýchlosť obehu0.602%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum44.91380266863327,2021-10-07

Najnižšia cena0.16233888211013012,2025-04-09

Verejný blockchainRBTC

Sektor

Sociálne siete

