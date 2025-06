SOVRN

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

PozíciaNo.1641

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.10%

Počet coinov v obehu184,566,383

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka896,771,567

Rýchlosť obehu0.1845%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.5286975331102572,2022-04-27

Najnižšia cena0.008105864997818926,2025-04-09

Verejný blockchainETH

