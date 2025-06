SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

MenoSNT

PozíciaNo.269

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)4.11%

Počet coinov v obehu4,000,826,800.3126316

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka6,804,870,174.878168

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2017-06-29 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.0366 USDT

Celkové maximum0.675944983959198,2018-01-04

Najnižšia cena0.00619645271405,2020-03-13

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

