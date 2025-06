SLN

Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility.

MenoSLN

PozíciaNo.1769

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1,20%

Počet coinov v obehu39 087 792,04392908

Max. počet coinov v obehu100 000 000

Celková ponuka100 000 000

Rýchlosť obehu0.3908%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum26.116258065313513,2024-02-23

Najnižšia cena0.038352809766361774,2025-05-31

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

