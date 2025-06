SLAP

CATSLAP is crypto's most aggressive feline, poised to attack even the highest market cap meme coins. The SLAP token is here to dethrone the frogs and dogs on the block.Slappers compete to earn the highest rewards. Slap to Earn, move up the Slapometer leaderboard and increase your country's score!

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu4,370,972,477

Max. počet coinov v obehu9,000,000,000

Celková ponuka8,533,459,202

Rýchlosť obehu0.4856%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.010142801671515319,2024-12-04

Najnižšia cena0.000379780758134614,2025-04-09

Verejný blockchainETH

