SIN

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

MenoSIN

PozíciaNo.1954

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,02%

Počet coinov v obehu790.944.168,6165829

Max. počet coinov v obehu1.000.000.000

Celková ponuka1.000.000.000

Rýchlosť obehu0.7909%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.7442633227281465,2021-10-30

Najnižšia cena0.001224907723315653,2025-04-07

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

