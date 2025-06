SIDUS

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

MenoSIDUS

PozíciaNo.1037

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu13 685 946 871,813831

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka18 907 349 572,156166

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.1932986541291053,2022-01-01

Najnižšia cena0.000546301219423542,2025-04-08

Verejný blockchainETH

Sektor

