$SHOGGOTH is a cryptocurrency born from an AI meme, symbolizing the incomprehensible power of artificial intelligence. The New York Times: "The Shoggoth is the most important meme in AI."

PozíciaNo.1118

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.18%

Počet coinov v obehu1,000,000,000

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu1%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.1773568559805758,2024-11-15

Najnižšia cena0.000087513068299371,2024-10-19

Verejný blockchainSOL

