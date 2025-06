SGB

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

MenoSGB

PozíciaNo.3479

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka16 089 041 095,890411

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.7192124892168296,2021-09-30

Najnižšia cena0.003717734576447314,2023-10-13

Verejný blockchainSGB

ÚvodSongbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.