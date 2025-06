SFP

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

PozíciaNo.174

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,88%

Počet coinov v obehu500 000 000

Max. počet coinov v obehu500 000 000

Celková ponuka500 000 000

Rýchlosť obehu1%

Dátum vydania2021-02-08 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum4.38887661,2021-02-09

Najnižšia cena0.26738803809584405,2022-06-14

Verejný blockchainBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.