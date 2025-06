SDN

Shiden Network is a canary network that acts as an R&D chain of Plasm Network. PLM token holders can claim SDN tokens, the native token of Shiden Network, at a 1:1 ratio.

MenoSDN

PozíciaNo.1446

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,02%

Počet coinov v obehu66 494 361,32303138

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka86 431 922,27648015

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum8.41158871,2021-09-11

Najnižšia cena0.04898923162707071,2025-04-09

Verejný blockchainSDN

ÚvodShiden Network is a canary network that acts as an R&D chain of Plasm Network. PLM token holders can claim SDN tokens, the native token of Shiden Network, at a 1:1 ratio.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.