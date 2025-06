SCRT

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

MenoSCRT

PozíciaNo.497

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.67%

Počet coinov v obehu309,148,510.576912

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka325,063,656.737267

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2021-03-03 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum10.644924210205865,2021-10-28

Najnižšia cena0.14620387210781763,2025-04-07

Verejný blockchainSCRT

Sektor

Sociálne siete

