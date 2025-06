SATOX

Satoxcoin aims to take a unique approach to Play2Earn, SATOX is redefining the concept and the prime idea – that it is the fair way to earn crypto rewards now days: gamers can just play their favorite games on STEAM and be rewarded. Players have already earned SATOX on 1000+ games on STEAM, so there’s no restrictions on servers, its easy to play any game and claim your share of SATOX.

PozíciaNo.4868

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu8,000,000,000

Celková ponuka4,672,301,439.999918

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum11248.643284120446,2023-10-13

Najnižšia cena0.000046708390424592,2025-04-06

Verejný blockchainSATOX

