Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

PozíciaNo.256

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.08%

Počet coinov v obehu15,206,962,291.094606

Max. počet coinov v obehu21,000,000,000

Celková ponuka15,206,962,291.094606

Rýchlosť obehu0.7241%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.026499 USDT

Celkové maximum0.28542094,2021-02-20

Najnižšia cena0.00879405250642,2020-03-13

Verejný blockchainRVN

