Rangers Protocol is the backbone of a Web3 Engine for creating immersive Web3 applications. It minimizes the development difficulty for Web3 developers and maximizes the user experience of its Web3 applications. Rangers Protocol provides comprehensive infrastructures for efficient complex-app development, successful cross-chain and mass distribution, diverse in-app NFT and DeFi features, and more. Through its full EVM-compatibility, strategic industry partnerships and its curated all-in-one IDE, Rangers Protocol supports AAA and indie developers to succeed in the Web3 world.

PozíciaNo.2096

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu9,306,140

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka21,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum253.67007093611238,2022-09-30

Najnižšia cena0.060616551887642776,2025-01-22

Verejný blockchainRPG

