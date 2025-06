ROCO

ROCO is a decentralized GAMEFI platform which provides blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network. Roco developed on AVAX network for using in Roco Finance’s own game ecosystem and partner games. Roco Finance plans to drive the evolution of online gaming with targeted industry focused solutions to help promising gaming projects reach their full potential.

PozíciaNo.2400

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.34%

Počet coinov v obehu17,298,805

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka99,982,729

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum7.983992063494936,2021-11-16

Najnižšia cena0.018077765518203774,2025-05-06

Verejný blockchainAVAX_CCHAIN

