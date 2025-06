REVO

REVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

MenoREVO

PozíciaNo.2192

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu31,830,246.18167714

Max. počet coinov v obehu46,000,000

Celková ponuka46,000,000

Rýchlosť obehu0.6919%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3.2486432735452517,2021-11-16

Najnižšia cena0.000558546919927292,2023-08-02

Verejný blockchainBSC

ÚvodREVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.