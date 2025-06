RET

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

MenoRET

PozíciaNo.2188

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu20,117,705,009,195,100

Max. počet coinov v obehu50,000,000,000,000,000

Celková ponuka50,000,000,000,000,000

Rýchlosť obehu0.4023%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000000000985108983,2023-04-05

Najnižšia cena0,2022-07-01

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

