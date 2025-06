RDNT

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

PozíciaNo.697

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,68%

Počet coinov v obehu1 218 127 309

Max. počet coinov v obehu1 500 000 000

Celková ponuka1 500 000 000

Rýchlosť obehu0.812%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.49524390520889605,2023-03-20

Najnižšia cena0.011151453356042723,2022-10-20

Verejný blockchainARB

Sektor

Sociálne siete

